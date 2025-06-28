Ξεκινά επίσημα την Δευτέρα το τουρνουά τένις Wimbledon, με τον Κάρλος Αλκαράθ να στοχεύει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στους άνδρες και την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα να υπερασπίζεται το στέμμα της στις γυναίκες.

Ο back-to-back πρωταθλητής Αλκαράζ, ο επτά φορές νικητής Νόβακ Τζόκοβιτς, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάνικ Σίνερ και το νούμερο 1 της βρετανικής κατάταξης Τζακ Ντρέιπερ θα επιδιώξουν να σηκώσουν το διάσημο τρόπαιο, σημειώνει το Sky Sports.

Εν τω μεταξύ, η Τσέχα Κρεϊτσίκοβα θα έχει σκληρό ανταγωνισμό στις γυναίκες, με την κλήρωση να είναι γεμάτη με πρώην πρωταθλήτριες και νικήτριες Grand Slam, συμπεριλαμβανομένης της Έμμα Ραντουκάνου.

Οι προκριματικοί γύροι έχουν ξεκινήσει από τις 23 Ιουνίου.

Η κύρια δράση ξεκινά τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, με τους τελικούς να έχουν οριστεί για το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουλίου.

Το τουρνουά στο All England Lawn Tennis Club (AELTC), στο Wimbledon, από το 1877.

Διαθέτει 18 γήπεδα, μεταξύ των οποίων το Centre Court που έχει χωρητικότητα 14.979 θέσεων, το No 1 Court, το οποίο χωράει 12.345 θέσεις, ενώ το No 2 Court είναι ένα εξωτερικό γήπεδο που φιλοξενεί 4.000 φιλάθλους.

Ποια είναι τα χρηματικά έπαθλα φέτος

Ένα συνολικό ποσό ρεκόρ 53,5 εκατομμυρίων λιρών σε χρηματικά έπαθλα θα απονεμηθεί στους παίκτες στο Wimbledon 2025.

Πρωταθλητής - 3 εκατ. λίρες

Φιναλίστ - 1,52 εκατ. λίρες

Ημιτελικός - 775 χιλ. λίρες

Προημιτελικός - 400 χιλ. λίρες

Τέταρτος γύρος - 240 χιλ. λίρες

Τρίτος γύρος - 152 χιλ. λίρες

Δεύτερος γύρος - 99 χιλ. λίρες

Πρώτος γύρος - 66 χιλ. λίρες

Oι νικητές του διπλού γυναικών και αντρών θα λάβουν 680.000 στερλίνες, ενώ οι νικητές στο μεικτό διπλό θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο των 135.000 στερλινών.

Αυτό που αξίζει αναφοράς, είναι το γεγονός του πόσο πολύ αυξήθηκαν τα έπαθλα μέσα στο χρόνο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Wimbledon, οι άνδρες νικητές το 1968 εισέπραξαν μόλις 2.000 στερλίνες και οι γυναίκες 800, για να φτάσουν για πρώτη φορά σε εξαψήφιο νούμερο το 1984 (100.000) οι άνδρες - οι γυναίκες παρέμειναν ακόμα κάτω από αυτό το όριο (εισέπραξαν 90.000).

Το 2010, τα έπαθλα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες έφτασε το 1 εκατομμύριο στερλίνες.

Πηγή: skai.gr

