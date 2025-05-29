Τσιτσιπάς: Νέος προπονητής του Έλληνα τενίστα ο Ιβανίσεβιτς

Άκρως απογοητευτική ήταν η φετινή παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros 2025, με τον Έλληνα τενίστα να αποχωρεί πρόωρα, στον 2ο γύρο του μονού, ενώ ηττήθηκε και στην πρεμιέρα του διπλού ανδρών, χαιρετώντας από πολύ νωρίς τη διοργάνωση.

Μετά από τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί εκτός της κορυφαίας 20άδας της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά μετά από επτά ολόκληρα χρόνια.

Πλέον επιθυμεί να κάνει μία νέα αρχή ώστε να επανέλθει και πάλι στα υψηλά του στάνταρ και για να το καταφέρει προσέλαβε τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ως προπονητή στο πλευρό του.

Σύμφωνα με το σερβικό sportklub, ο Τσιτσιπάς ήρθε σε συμφωνία με τον άλλοτε προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, με στόχο να φτάσει την κορυφή. Ο Σέρβος προπονητής στο παρελθόν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τσιτσιπά και τώρα πλέον αναμένεται άμεσα να δουλέψουν μαζί.

Η συνεργασία των δύο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Χάλε (16/06-22/06).

Πηγή: skai.gr

