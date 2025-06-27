Λογαριασμός
Δεύτερο ασημένιο μετάλλιο στο Sette Colli για Ντουντουνάκη

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 50μ. πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε τη 2η θέση και στα 100μ. πεταλούδα στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης

Πόλο: 2ο ασημένιο μετάλλιο στο Sette Colli για Ντουντουνάκη

Ένα ακόμη ασημένιο μετάλλιο για την Άννα Ντουντουνάκη στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Sette Colli, που διεξάγεται στη Ρώμη!

Ένα 24ωρο μετά τη δεύτερη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε ξανά πως βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, κρεμώντας στο λαιμό της το ασημένιο μετάλλιο και στα 100μ. πεταλούδας!



Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, η 29χρονη πρωταθλήτρια τερμάτισε πίσω από την Γερμανίδα, Αντζελίνα Κέλερ (57.07), ολοκληρώνοντας τον αγώνα της με χρόνο 57,58 δευτερόλεπτα.
