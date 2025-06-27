Ενώ το έργο ανακαίνισης του Καμπ Νόου έχει δει τον προϋπολογισμό του να αυξάνεται σε περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, η αποπληρωμή βρίσκεται ήδη στην ημερήσια διάταξη για την Μπαρτσελόνα.

Ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/06) ότι θα αποπληρώσει πρόωρα περισσότερα από 420 εκατομμύρια ευρώ απ' αυτό το χρέος (λήγει το 2028) με τη βοήθεια της αμερικανικής τράπεζας Γκόλντμαν Σακς, που είναι συνεργάτης των «μπλαουγκράνα».

«Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε μια έκδοση ομολόγου ύψους 424 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας στον σύλλογο να αναχρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος του χρέους που συνδέεται με την Espai Barca - ακόμη και πριν η πρώτη ανδρική ομάδα επιστρέψει επίσημα στο Καμπ Νόου στις 10 Αυγούστου», ανέφερε ο σύλλογος.

«Αυτή η συναλλαγή υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση που συνεχίζει να δημιουργεί η Μπαρτσελόνα μεταξύ των οικονομικών επενδυτών, καθώς και τη θετική δυναμική της οικονομικής ευρωστίας της, μειώνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου σχεδόν στο μισό της αρχικής συναλλαγής που εκδόθηκε το 2023».

