Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ προέβη η «Equipe» το βράδυ της Παρασκευής (27/06).

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο γαλλικό Μέσο, αναφέρει πως η Μαρσέιγ μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας , ήρθε σε συμφωνία με τον ρωσικό σύλλογο για την πώληση του Μαροκινού χαφ που αγωνίστηκε φέτος στον Παναθηναϊκό.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το deal μεταξύ των δύο ομάδων είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με το... μπαλάκι πλέον να περνά στην πλευρά του 25χρονου χαφ, ο οποίος και πλέον καλείται να εξετάσει την εν λόγω πρόταση.

Πέραν από τα οικονομικά «θέλω» των Μασσαλών, η Σπαρτάκ φαίνεται πως προσφέρει συμβόλαιο με σημαντική αύξηση στις ετήσιες απολαβές του νεαρού άσου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ουναΐ πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του «τριφυλλιού», μετρώντας 37 συμμετοχές με 5 τέρματα και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

