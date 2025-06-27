Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Equipe: «Συμφωνία της Μαρσέιγ με τη Σπαρτάκ Μόσχας για πώληση του Ουναΐ - Το ποσό του deal»

Σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα, Μαρσέιγ και Σπαρτάκ Μόσχας έχουν έρθει σε συμφωνία για την πώληση του Αζεντίν Ουναΐ έναντι του ποσού των 12 εκατ. ευρώ

Ουναΐ

Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ προέβη η «Equipe» το βράδυ της Παρασκευής (27/06).

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο γαλλικό Μέσο, αναφέρει πως η Μαρσέιγ μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας , ήρθε σε συμφωνία με τον ρωσικό σύλλογο για την πώληση του Μαροκινού χαφ που αγωνίστηκε φέτος στον Παναθηναϊκό.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το deal μεταξύ των δύο ομάδων είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με το... μπαλάκι πλέον να περνά στην πλευρά του 25χρονου χαφ, ο οποίος και πλέον καλείται να εξετάσει την εν λόγω πρόταση.

Πέραν από τα οικονομικά «θέλω» των Μασσαλών, η Σπαρτάκ φαίνεται πως προσφέρει συμβόλαιο με σημαντική αύξηση στις ετήσιες απολαβές του νεαρού άσου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ουναΐ πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του «τριφυλλιού», μετρώντας 37 συμμετοχές με 5 τέρματα και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αζεντίν Ουναΐ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark