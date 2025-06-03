Βρούτσης στον bwinΣΠΟΡ FM: «Να τελειώσει το πρωτάθλημα με ευπρέπεια»

Έκκληση στους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να παραστούν στη συνάντηση που τους κάλεσε, όχι για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές, αλλά για να δεσμευτούν πως οι τελικοί θα ολοκληρωθούν με ευπρέπεια και χωρίς εμπρηστικές ενέργειες απηύθυνε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.



Όπως είπε, ενημερώθηκε από πλευράς της πράσινης ΚΑΕ πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι παρών, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχτεί μεμονωμένα ραντεβού και πως αν δεν είναι και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παρόντες, προκειμένου οι δύο πλευρές να λάβουν ρητές δεσμεύσεις, το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθούν οι υποτροπές στις ποινές που επιβάλλονται στις ομάδες για καπνογόνα.



Αναλυτικά, ο κ. Βρούτσης μίλησε στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο για:



-την πρόσκληση στους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ σε ραντεβού: «Η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνια σε μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση πήρε μια μοναδική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Είδατε ότι είναι η πρώτη φορά που αθλητικός νόμος έχει θετικό αποτύπωμα. Η κυβέρνηση έδειξε ότι έχει θάρρος, τόλμη και αποφασιστικότητα. Στις κερκίδες του ΣΕΦ δεν έπεσε καρφίτσα, ούτε κροτίδα, ούτε αντικείμενο. Ενώ βλέπουμε μια αντιμετώπιση από τους θεατές με θετικό τρόπο και συμμόρφωση στο νόμο, είδαμε κάτι αδιανόητο μέσα στο τερέν. Είναι μια εικόνα αποκρουστική και επικίνδυνη να παρασύρει τους φιλάθλους σε έκνομες συμπεριφορές. Πήραμε την πρωτοβουλία να αναβάλουμε τον αγώνα της Τετάρτης, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα να έρθουν οι ιδιοκτήτες δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, που μας κάνουν περήφανους, που γεμίζουν τα γήπεδά τους, και ζητάμε να έρθουν, όχι να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτές θα λυθούν στα δικαστήρια. Εκεί θα δώσουμε τα χέρια και θα βγούμε με ένα μήνυμα ενότητας κατά της τοξικότητας, ώστε να εξελιχθεί το πρωτάθλημα φυσιολογικά, οι ίδιοι να αυτοπεριοριστούν, με καμία δήλωση, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι άδικο για τις ομάδες και τους φιλάθλους, αλλά πρέπει να περιφρουρήσουμε το άθλημα. Τους περιμένω αύριο στις 15:00».



-την επικοινωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που αφορά παράγοντες. Η δικαιοσύνη έχει πιο αργά αντανακλαστικά, η πολιτεία έχει άμεσα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω, εκτός από τις ανακοινώσεις που γίνονται σε επίπεδο διαδικτύου, έχω μόνο μία επικοινωνία. Ο κ. Γιαννακόπουλος θα έρθει στο ραντεβού, άρα έχουμε μια πρώτη θετική ανταπόκριση στο τηλέφωνό μου, που δηλώνει ότι θέλει να έρθει. Εύχομαι και πιστεύω αυτό να ισχύει μέχρι τέλους. Το τηλεφώνημα ήταν από την ΚΑΕ. Κάνω έκκληση και στα αδέρφια Αγγελόπουλους. Η συνάντηση δεν αφορά τις προσωπικές τους διαφορές, εδώ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι τις ομάδες τους, που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Περιμένω να έρθουν στο τραπέζι, τους υπόσχομαι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Το εγγυώμαι προσωπικά. Δεν θα συζητήσουμε καμία προσωπική τους διαφορά, αλλά θα δεσμευτούμε ότι πάμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με ευπρέπεια».



-το αν θα δεχόταν μεμονωμένα τους ιδιοκτήτες στο γραφείο του: «Το ραντεβού δεν μπορεί να γίνει εξατομικευμένα. Το ξεκαθάρισα και χθες. Δεν θα έχει νόημα. Ο σκοπός για τον οποίο θα συναντηθούμε είναι υπέρτερος όλων. Να πέσουν οι τόνοι, είναι κάτι που το θέλουν όλοι. Γιατί να χάσουμε αυτή την ομορφιά; Είμαστε οι πρώτοι της Ευρώπης, είμαστε η τιμή του ελληνικού μπάσκετ και γινόμαστε ρεζίλι διεθνών. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έρχονται από πίσω. Δικαιολογείται η ένταση, αλλά σε όλα υπάρχουν κόκκινες γραμμές».



-το αν θα είναι παρόντες ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ στη συνάντηση: «Έχουν διακριτούς ρόλους, η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση αποφάσισε να πάει μόνη της. Αν ανοίξουμε τον διάλογο ποιος φταίει και τι… Εστιάζουμε στους δύο ιδιοκτήτες. Τις διαφορές τους ας τις λύσουν στα δικαστήρια, εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα κατά της τοξικότητας. Συμφέρει όλες τις πλευρές αυτό. Με τον κ. Λιόλιο συνεργαζόμαστε πολύ καλά, τον τιμώ και τον γνωρίζω. Όμως τώρα ως πολιτεία κάνουμε κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε η ΕΟΚ ούτε η Basket League. Έχουμε έναν στόχο και μόνο, να ρίξουμε την τοξικότητα και να ολοκληρωθεί ομαλά το πρωτάθλημα».



-το αν θα υπάρχει νομοθετική παρέμβαση για τέτοιες συμπεριφορές: «Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο που ακουμπάει τον πυρήνα. Παρουσιάσαμε τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό, κάτι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ερχόμαστε να παρέμβουμε με άλλες διατάξεις. Έχουμε κλείσει όλο το πακέτο της αντιμετώπισης της βίας, αλλά τώρα μιλάμε για παράγοντες, όχι για βία φιλάθλων. Εδώ υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα και νόμος. Υπάρχει σκέψη για κάτι, επεξεργαζόμαστε κάτι εξατομικευμένο, θα δούμε πώς μπορεί να κουμπώσει σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν για όλα τα πράγματα νόμοι που θα μπουν στη λεπτομέρεια της… λεπτομέρειας. Η βία που είναι το σημαντικό, το μεγάλο, η αθλητική βία, αντιμετωπίστηκε στον πυρήνα και νιώθουμε έναν βαθμό ικανοποίησης που υπήρξε νόμος που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μετά από χρόνια. Ήρθε στο γραφείο μου η Σουηδία και πήρε το μοντέλο της Ελλάδας για να το υιοθετήσουν».



-το αν άργησε η πολιτεία να παρέμβει με τόση τοξικότητα: «Η προσωπική διαφορά σε επίπεδο παραγόντων φαίνεται πολύ καιρό τώρα, αλλά δεν μπορούμε να αμαυρώσουμε όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα μεταξύ δύο ιδιοκτητών, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα προβλήματα βίας. Εύχομαι και πιστεύω να βρεθούμε στο τραπέζι. Και οι δύο αν έρθουν ξέρουν τον λόγο, δεν θα ανοίξουμε καμία κουβέντα για τις διαφορές τους. Δεν θα έρθουν για αυτό, αλλά για να βγουν έξω, με μια κοινή δήλωση, δεσμευόμενοι ηθικά στους φιλάθλους ότι θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα και με κόσμια συμπεριφορά. Κάνω έκκληση να παρευρεθούν αύριο στις 15:00. Αν δεν είναι, το πρωτάθλημα θα τελειώσει ακριβώς εκεί. Δεν κάνουμε καμία εξίσωση. Δεν είναι τραπέζι για να λύσουμε τις διαφορές μας. Ο υφυπουργός Αθλητισμού είναι θεσμός, όταν σε καλεί πρέπει να πας. Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια κατεύθυνση που πιστεύουμε όλοι θέλουν. Είναι μια συνάντηση για το μπάσκετ και τις αξίες του».



-τις αυστηρές ποινές παρότι υπάρχει εξομάλυνση: «Είναι μέσα στο νόμο που είναι στον προθάλαμο της Βουλής. Υπάρχει τελείως διαφορετική εικόνα πλέον στις κερκίδες, ο νόμος πέτυχε. Βάλαμε τις πιο σύγχρονες κάμερες της Ευρώπης, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και αυτό είναι επιτυχία. Μας αντιγράφουν χώρες της Ευρώπης. Ένας πετυχημένος νόμος δεν καταργείται, αλλά μπορεί να εξορθολογιστεί. Η πρώτη κίνηση ήταν να καταργήσουμε την πολλαπλότητα των υποτροπών για τα καπνογόνα στις κερκίδες κλπ. Στον καινούριο νόμο, που είναι στον προθάλαμο έχω δύο εισηγήσεις. Καταργούμε τις υποτροπές. Σε έναν νόμο που έρχεται για πρώτη φορά θα υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής. Δεν είμαστε άτεγκτοι, ούτε διεκδικούμε το αλάθητο. Οι κυρώσεις δια μέσου των υποτροπών ήταν πάρα πολύ σκληρές, όχι άδικες όμως. Ούτε ένας πρόεδρος ΠΑΕ δεν μας κατηγόρησε για αδικία ή μεροληψία. Τώρα θα καταργήσουμε τις υποτροπές. Το κλείσιμο του γηπέδου, αν πεταχτούν αντικείμενα και κροτίδες, μια φορά αρκεί. Θα καταργήσουμε και τη ρήτρα παραβατικότητας, η οποία μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιήθηκε. Από τη στιγμή που κλείνει ένα γήπεδο υπάρχει και σημαντική οικονομική επίπτωση. Άρα εξορθολογίζουμε το σύστημα και περιφρουρούμε το νόμο που πέτυχε. Έναν νόμο που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, κάτι που τον ισχυροποιεί. Δεν ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Και οι τρεις νόμοι που πήγα στη Βουλή ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα».



