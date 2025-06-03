Στην Ντουμπάι BC με τριετές συμβόλαιο ο Αβράμοβιτς

Οριστική είναι η συμφωνία της Ντουμπάι BC με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς.



Ο 30χρονος Σέρβος γκαρντ αφήνει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και μετακομίζει για τρία χρόνια στην ομάδα των Εμιράτων, που εξασφάλισε πενταετές συμβόλαιο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, η ρωσική ομάδα αποδέχτηκε να τον αφήσει χωρίς να εισπράξει buy out.

Ο Αβράμοβιτς, που είχε 47 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα με την, είχε φέτος 12,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 20 λεπτά ανά αγώνα στην VTB League.Στους Ολυμπιακούς Αγώνες βοήθησε την Σερβία να πάρει το χάλκινο μετάλλιο έχοντας 10,5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,7 κλεψίματα.

