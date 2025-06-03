Λουτσέσκου: «Προσπαθούμε να σπάσουμε την κυριαρχία της Αθήνας»

Στους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε την προηγούμενη σεζόν να διεκδικήσει τον τίτλο αναφέρθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη στη «Fanatik», αναφέροντας συγκεκριμένα:
«Προσπαθούμε να διεισδύσουμε και να σπάσουμε την κυριαρχία της Αθήνας. Δεν υπάρχουν πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν μάχες, απογοητεύσεις, τίτλοι, ευρωπαϊκές προκρίσεις… Παίξαμε μέσα στο ημερολογιακό έτος 2024 ούτε λίγο ούτε πολύ 61 αγώνες. Όταν υπάρχει μια πνευματική εξάντληση στην οποία δεν είσαι συνηθισμένος να ανταπεξέρχεσαι, οι αντιδράσεις καθυστερούν.
Την προηγούμενη χρονιά δώσαμε 58 ματς. Αυτό σημαίνει αναχωρήσεις, επιστροφές τα ξημερώματα, ύπνος σε αεροδρόμια και αεροπλάνα, ενώ άλλες ομάδες μένουν στο σπίτι και προετοιμάζονται για το παιχνίδι απέναντί σου.
Όλα αυτά σκάβουν βαθιά στην ικανότητα του ποδοσφαιριστή να αντιδρά, να σκέφτεται. Όταν υπάρχει μια πνευματική εξάντληση που δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς, οι αντιδράσεις σου καθυστερούν. Σου πήρε την μπάλα και έφυγε. Έχεις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου καθυστέρηση στην ερμηνεία του παιχνιδιού και σου έκλεισε το δρόμο προς τα εμπρός».
Πηγή: sport-fm.gr
