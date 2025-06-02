Σαρανταοκτάωρη απεργία ναυτεργατών από αύριο στα πλοία της Αδριατικής

Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν από τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Ιουνίου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Ιουνίου οι ναυτεργάτες που εργάζονται στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία, έπειτα από απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία επικεντρώνεται στο χρόνιο και -κατά την ΠΝΟ- πλέον επικίνδυνο πρόβλημα της υποστελέχωσης των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ομοσπονδία καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα υπάρχοντα μέλη των πληρωμάτων, οδηγώντας σε εξουθενωτικά ωράρια, υπερεργασία και φαινόμενα επαγγελματικής εξάντλησης, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, στις 19 Μαΐου 2025, όπου έγινε επανεκτίμηση της κατάστασης.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί από την Πολιτεία και τους εργοδότες μετά την τετραήμερη απεργία του Οκτωβρίου του 2024.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΠΝΟ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο του ΣΕΕΝ και τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση για την αναγκαία στελέχωση των πλοίων της Αδριατικής.

Για το θέμα της στελέχωσης η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων είναι :1 Αρχιμάγειρας 1 Μάγειρας Α' 2 Μάγειρες Β' 2 Μάγειρες Γ 3 Χυτροκαθαριστές

Σε ό,τι αφορά την στελέχωση του πληρώματος καταστρώματος και μηχανοστασίου η ΠΝΟ αναφέρει ότι, η στελέχωση πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Κατάστρωμα: 1 Λοστρόμος, 2 Υπολοστρόμοι, 12 Ναύτες, 2 ναυτόπαις,

Μηχανοστάσιο: 4 Μηχανοδηγοί, 1 Καθαριστής

Επίσης, επισημαίνει ότι στα υπό Ιταλική σημαία Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της Grimaldi Lines, που εκτελούν δρομολόγια Πάτρα-Ιταλία, να ελεγχθεί και να αποκατασταθεί άμεσα η ναυτολόγηση των Ελλήνων Ναυτεργατών με βάση το πιστοποιητικό που διαθέτουν και όχι να ναυτολογούνται σε υποδεέστερες ειδικότητες.

Τονίζει, εξάλλου, ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα με ευθύνη του ΣΕΕΝ τα ζητήματα των διανυκτερεύσεων και των εξπρές δρομολογίων για την ακτοπλοΐα.

Η ΠΝΟ ζητά την αποκατάσταση των αιτημάτων της ενημερώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα συνεχίσει τις συνδικαλιστικές της παρεμβάσεις, μέχρι να δοθεί λύση στα προβλήματά μας.

Πηγή: skai.gr

