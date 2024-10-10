Λογαριασμός
Σοκαρισμένοι άπαντες στον Παναθηναϊκό, ακυρώθηκαν οι προπονήσεις

Ουδείς είναι σε θέση να κάνει προπόνηση στον Παναθηναϊκό μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και γι’ αυτό ακυρώθηκαν οι προπονήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής στο Κορωπί.

Μπάλντοκ

Η τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του Μπάλντοκ και τον Παναθηναϊκό έχει προκαλέσει αδιανόητο σοκ στους «πράσινους» που το τελευταίο που μπορούν να σκεφτούν είναι το ποδόσφαιρο.

Τα μέλη της ομάδας βρέθηκαν το πρωί στο Κορωπί, μίλησαν και αποχώρησαν, αποφασίζοντας να μην κάνουν προπόνηση ούτε σήμερα, Πέμπτη, ούτε και την Παρασκευή.

Ουδείς έχει μυαλό και διάθεση για δουλειά και για μπάλα αυτές τις τρομερά δύσκολες ώρες μετά τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ που έχει συγκλονίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο...

Πηγή: sport-fm.gr

