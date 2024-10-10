Σοκαρισμένοι άπαντες στον Παναθηναϊκό, ακυρώθηκαν οι προπονήσεις

Η τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του Μπάλντοκ και τον Παναθηναϊκό έχει προκαλέσει αδιανόητο σοκ στους «πράσινους» που το τελευταίο που μπορούν να σκεφτούν είναι το ποδόσφαιρο.

Τα μέλη της ομάδας βρέθηκαν το πρωί στο Κορωπί, μίλησαν και αποχώρησαν, αποφασίζοντας να μην κάνουν προπόνηση ούτε σήμερα, Πέμπτη, ούτε και την Παρασκευή.

Ουδείς έχει μυαλό και διάθεση για δουλειά και για μπάλα αυτές τις τρομερά δύσκολες ώρες μετά τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ που έχει συγκλονίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.