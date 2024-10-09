Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 31χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του 31χρονου η οποία μένει στην Αγγλία μαζί με το παιδί τους, τον αναζητούσε για ώρες απ' το μεσημέρι της Τετάρτης χωρίς να μπορεί να τον βρει. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο διέμενε ο Μπάλντοκ στη Γλυφάδα για να πάει να δει τι είχε συμβεί. Ο τελευταίος μετέβη στην κατοικία του ποδοσφαιριστή, όπου μετά από έρευνα τον εντόπισε στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσε όχημα του ΑΤ Γλυφάδας, ενώ κλήθηκε και το ΕΚΑΒ το οποίο βεβαίωσε τον θάνατο του.

Την έρευνα για το συμβάν ανέλαβε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Οδύνη… για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ μας

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού βυθίστηκε στη θλίψη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η «πράσινη ΠΑΕ» αποχαιρέτησε με συλλυπητήρια ανακοίνωσή τον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της, τονίζοντας ότι άπαντες είναι σοκαρισμένοι για τον αδόκητο χαμό του και θρηνούν την απώλειά του.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Οδύνη… για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ μας. Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock».

Ο... τελευταίος αγώνας

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ αγωνίστηκε για τελευταία φορά την περασμένη Κυριακή, κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ΟΑΚΑ. Μετά τον αγώνα, μίλησε στο pao pantou:

Γεννημένος στην Αγγλία, με ελληνικές ρίζες

O Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου 1993 και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Μίλτον Κέιν Ντονς, ομάδα όπου έκανε ντεμπούτο το Μαϊο του 2010 σε παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον. Με τη φανέλα της Μίλτον Κέιν Ντονς κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2017. Σε αυτά τα επτά χρόνια αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στις αγγλικές Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Πρέμιερ Λιγκ), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League.

Ήταν εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική μας ομάδα.

