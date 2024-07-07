Μπορεί στο ποδόσφαιρο να αποτυγχάνει, όμως στο μπάσκετ η Βραζιλία θα πάει Παρίσι!
Η «σελεσάο» διέλυσε με σκορ 94-69 τη Λετονία στη Ρίγα και πήρε το πρώτο από τα τέσσερα εισιτήρια που θα δώσουν τα Προολυμπιακά τουρνουά. Aυτή θα είναι η 16η φορά που η Βραζιλία θα παίξει στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση.
Από την πρώτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως δεν είχαν διάθεση να αφήσουν ούτε ένα περιθώριο στη Λετονία. Κορυφαίος τους με 21 πόντους ήταν ο Μπρούνο Καμπόκλο, ενώ 20 πόντους και 9 ριμπάουντ μέτρησε ο Λεονάρντο Μέιντλ. 12 πόντοι και 7 ασίστ για τον «αγέραστο» Μαρσελίνιο Χουέρτας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βραζιλία θα πάει στον β' όμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων, μαζί με Γαλλία, Γερμανία και Ιαπωνία.
Τα δεκάλεπτα: 11-34, 33-49, 46-71, 69-94
Πηγή: sport-fm.gr
