Μπορεί στο ποδόσφαιρο να αποτυγχάνει, όμως στο μπάσκετ η Βραζιλία θα πάει Παρίσι!



Η «σελεσάο» διέλυσε με σκορ 94-69 τη Λετονία στη Ρίγα και πήρε το πρώτο από τα τέσσερα εισιτήρια που θα δώσουν τα Προολυμπιακά τουρνουά. Aυτή θα είναι η 16η φορά που η Βραζιλία θα παίξει στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

Από την πρώτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως δεν είχαν διάθεση να αφήσουν ούτε ένα περιθώριο στη Λετονία. Κορυφαίος τους με 21 πόντους ήταν ο, ενώ 20 πόντους και 9 ριμπάουντ μέτρησε ο. 12 πόντοι και 7 ασίστ για τον «αγέραστο»Αξίζει να σημειωθεί ότι ηθα πάει στον β' όμιλο των, μαζί με11-34, 33-49, 46-71, 69-94

