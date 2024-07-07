Παναθηναϊκός: «Έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Χουέρτα», τι ισχύει

Δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο επίσημη πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Σέζαρ Χουέρτα. Πιο συγκεκριμένα, το «planoinformativo.com» αναφέρει πως ο παίκτης έχει λάβει επίσημη πρόταση από το «τριφύλλι», την οποία όμως απέρριψε καθώς δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις της ομάδας που αγωνίζεται ο Μεξικανός, ενώ αναμένεται νέα προσφορά από τους «πράσινους».

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.