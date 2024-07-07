Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Χουέρτα», τι ισχύει

Μέσα από το Μεξικό αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επίσημη πρόταση προς τον Σέζαρ Χουέρτα, ενώ ενδιαφέρεται και άλλη ευρωπαϊκή ομάδα

Δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο επίσημη πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Σέζαρ Χουέρτα. Πιο συγκεκριμένα, το «planoinformativo.com» αναφέρει πως ο παίκτης έχει λάβει επίσημη πρόταση από το «τριφύλλι», την οποία όμως απέρριψε καθώς δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις της ομάδας που αγωνίζεται ο Μεξικανός, ενώ αναμένεται νέα προσφορά από τους «πράσινους».

