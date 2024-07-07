Μπαμπάς έγινε ο Παναγιώτης Τριβυζάς

Ο σπρίντερ που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από την πολυετή σχέση και τον ολιγόμηνο γάμο του με την παίκτρια του Survivor Σταυρούλα Χρυσαειδή, ζει την απόλυτη ευτυχία εδώ και λίγες ώρες, κρατώντας στα χέρια του το πρώτο του παιδί από τον γάμο του με την Ιωάννα Καραΐσκου.

Η νέα αυτή σχέση ήρθε στη ζωή του μετά το διαζύγιό του για να τα αλλάξει όλα. Και ο γνωστός αθλητής δήλωνε από την αρχή τρελά ερωτευμένος με την Ιωάννα του και όταν ήρθε η εγκυμοσύνη όλα προχώρησαν πολύ γρήγορα.

