Τραγικός Λέμαν για το ροζ μαλλί του Άντριχ: «Μπορεί να νιώθει γυναίκα» - Δείτε βίντεο

Ο Γενς Λέμαν έκανε ένα τουλάχιστον… οπισθοδρομικό σχόλιο για το ροζ μαλλί του Ρόμπερτ Άντριχ

Τραγικός Λέμαν για το ροζ μαλλί του Άντριχ: «Μπορεί να νιώθει γυναίκα»
Σάλος έχει προκληθεί στη Γερμανία από το σχόλιο του Γενς Λέμαν για το ροζ μαλλί του Ρόμπερτ Άντριχ, μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στα προημιτελικά του Euro 2024. Ο Γερμανός παλαίμαχος τερματοφύλακας έκανε μια τουλάχιστον οπισθοδρομική τοποθέτηση και δικαίως στα social media δέχεται πολύ σκληρή κριτική.

«Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα προσωπικότητας που τον ωθεί σε τέτοιες πράξεις; Αν ήμουν συμπαίκτης του, θα μου φαινόταν πολύ παράξενο. Και δεν νομίζω ότι ο προπονητής της Εθνικής θα είναι χαρούμενος. Πρώτα τα είχε βάψει ξανθά, τώρα ροζ. Τι προσπαθεί να μας δείξει με αυτό; Ίσως αισθάνεται γυναίκα. Ελπίζω η UEFA να απαγορεύσει το βάψιμο μαλλιών, όπως αυτό του Άντριχ, γιατί μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους αντιπάλους», είπε ο Λέμαν στο σχόλιό του στη γερμανική τηλεόραση.

