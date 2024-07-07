18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σάλος έχει προκληθεί στη Γερμανία από το σχόλιο του Γενς Λέμαν για το ροζ μαλλί του Ρόμπερτ Άντριχ, μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στα προημιτελικά του Euro 2024. Ο Γερμανός παλαίμαχος τερματοφύλακας έκανε μια τουλάχιστον οπισθοδρομική τοποθέτηση και δικαίως στα social media δέχεται πολύ σκληρή κριτική.



«Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα προσωπικότητας που τον ωθεί σε τέτοιες πράξεις; Αν ήμουν συμπαίκτης του, θα μου φαινόταν πολύ παράξενο. Και δεν νομίζω ότι ο προπονητής της Εθνικής θα είναι χαρούμενος. Πρώτα τα είχε βάψει ξανθά, τώρα ροζ. Τι προσπαθεί να μας δείξει με αυτό; Ίσως αισθάνεται γυναίκα. Ελπίζω η UEFA να απαγορεύσει το βάψιμο μαλλιών, όπως αυτό του Άντριχ, γιατί μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους αντιπάλους», είπε ο Λέμαν στο σχόλιό του στη γερμανική τηλεόραση.

