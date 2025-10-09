Ο κόουτς Σφαιρόπουλος αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα στις 9 του Οκτώβρη, με το κλαμπ της Σερβίας και τον Έλληνα τεχνικό ν' αντιλαμβάνονται πως οι δυσκολίες στη συνεργασία τους φέτος ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις λύσεις που θα μπορούσαν να βρουν.

Με 0/2 στην έναρξη της Euroleague και με ήττα στην πρεμιέρα της Αδριατικής Λίγκας, ο Ερυθρός Αστέρας χρειαζόταν ένα σοκ και αυτό ήρθε με την απομάκρυνση του Έλληνα προπονητή από την τεχνική ηγεσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι Σέρβοι έχασαν και τους Μίτροβιτς και Λάζιτς.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρισκόταν στον Ερυθρό Αστέρα από τον Οκτώβριο του 2023.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.