«Απέρριψε πρόταση και για τον Μουζακίτη ο Ολυμπιακός»: Η Μπράιτον πήγε για… διπλό «χτύπημα» το καλοκαίρι

Η Μπράιτον, μαζί με τον Κωστούλα, φέρεται να έκανε μεγάλη προσπάθεια και για τον Μουζακίτη μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ο Ολυμπιακός αρνήθηκε

Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να θεωρείται βασικότατο στέλεχος του Ολυμπιακού σε τόσο νεαρή ηλικία και ωριμάζει με το κάθε διαφορετικό ματς, με την Μπράιτον να το έχει αντιληφθεί και να έχει εξετάσει την περίπτωσή του.

Τόσο πολύ, που φέρεται, βάσει και των όσων ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Nicolo Schira στα social media, να έκανε προσφορά στους «ερυθρόλευκους» και για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, πέρα από τον Μπάμπη Κωστούλα, τον οποίο και απέκτησαν οι «γλάροι».

«Απορρίφθηκε από πλευράς Ολυμπιακού μια πολύ υψηλή πρόταση της Μπράιτον για τον Χρήστο Μουζακίτη, το περασμένο καλοκαίρι» ανέφερε ο ρεπόρτερ μεταγραφών.

Πηγή: sport-fm.gr

