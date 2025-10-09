Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής υποδέχεται στο ΣΕΦ την Dubai BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μπαρτζώκα ν’ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αν και το ένα εξ αυτών, το πιο εύκολο, έπαψε να υφίσταται.

Αυτό αφορά στον Χολ και την ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει, με τον παίκτη να είναι έτοιμος και διαθέσιμος για το προσεχές ματς. Αντίθετα, ακόμα υπάρχει αναμονή για τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ενώ, εκτός μένουν οι Γουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ.

