Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρών ο Χολ, αναμονή για Φουρνιέ στον Ολυμπιακό ενόψει Dubai BC

Ο κόουτς Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην επαναφορά του Χολ στα πλάνα του Ολυμπιακού, έχοντας ξεπεράσει την ίωσή του, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο για τον Φουρνιέ

Χολ

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής υποδέχεται στο ΣΕΦ την Dubai BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μπαρτζώκα ν’ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αν και το ένα εξ αυτών, το πιο εύκολο, έπαψε να υφίσταται.

Αυτό αφορά στον Χολ και την ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει, με τον παίκτη να είναι έτοιμος και διαθέσιμος για το προσεχές ματς. Αντίθετα, ακόμα υπάρχει αναμονή για τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ενώ, εκτός μένουν οι Γουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark