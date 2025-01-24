«Βόμβα» από την Equipe: Επιστρέφει στη Σάντος ως παίκτης και... πρόεδρος ο Νεϊμάρ

Μία... βόμβα σχετικά με το μέλλον του Νεϊμάρ έριξε η πάντοτε έγκυρη «Equipe»! Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα επιστρέψει στην ομάδα απ' όπου ξεκίνησε, τη Σάντος. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι δεν θα το κάνει μόνο ως παίκτης!



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο ποδοσφαιριστής και ο πατέρας του ένωσαν τις δυνάμεις τους με ένα επενδυτικό ταμείο για να αποκτήσουν μέρος της ιδιοκτησίας του βραζιλιάνικου συλλόγου, κάτι που θα επιτρέψει στη Σάντος να προσφέρει στον παίκτη υψηλότερο συμβόλαιο. Με άλλα λόγια, ο Νεϊμάρ θα είναι παίκτης και εν μέρει ιδιοκτήτης της ομάδας!

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και υπολογίζεται ότι κερδίζει 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, νούμερο ανέφικτο για τη Σάντος. Στη Σαουδική Αραβία πήγε τον Αύγουστο του 2023, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός που υπέστη με τη Βραζιλία μετά βίας του επέτρεψε να παίξει.



Αναλυτικά, τραυματίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023, κόντρα στην Ουρουγουάη και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά μόνο στις 21 Οκτωβρίου. Ο Λόγω αυτής της εξέλιξης, έχει παίξει μόλις επτά επίσημους αγώνες με την Αλ Χιλάλ από τότε που έφτασε στη Μέση Ανατολή.

