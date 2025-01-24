Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεισε τον Ντουντού ο Άρης

Σε συμφωνία με την Τσέρνο Μόρε για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ντουντού έναντι 1,5 εκατ. ευρώ ήρθε ο Άρης  

Έκλεισε τον Ντουντού ο Άρης

Παίρνει Ντουντού ο Άρης. Οι «κίτρινοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέρνο Μόρε για την απόκτηση του Βραζιλιάνου αριστεροπόδαρου εξτρέμ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο ποδοσφαιριστής να έρθει την Κυριακή στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις. Εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5,5 ετών!

Ο Ντουντού είναι 22 ετών και τη φετινή σεζόν μετράει 20 συμμετοχές, τις οποίες έχει συνδυάσει με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Μποταφόνγκο (έχοντας περάσει πρώτα από την Κ-20 της ομάδας), ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Ντεμοκράτα για μικρό διάστημα και ακολούθως έκανε 10 συμμετοχές με την Απαρεσιντένσε.

Ο Ντουντού θα αποτελέσει τη δεύτερη προσθήκη του Άρη στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, μετά τον Χαμζά Μεντίλ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark