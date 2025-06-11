Επιστροφή στην Stoiximan Super League για τον Γιάννη Κάργα.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην Κύπρο και στην Ανόρθωση, επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας για να φορέσει τη φανέλα του Βόλου.

Έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναχαϊκή, Πλατανιά, Πανιώνιο, ΠΑΣ Γιάννινα, Λέφσκι Σόφιας και ΠΑΟΚ, ο Κάργας βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην ομάδα της Μαγνησίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού Γιάννη Κάργα.

Ο Γιάννης Κάργας αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις, συναντήθηκε με τον Αχιλλέα Μπέο όπου συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο και εν συνεχεία υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο 30χρονος επιθετικός τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στην Ανόρθωση όπου είχε 38 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Λέφσκι, Ντιναμό Μπρέστ, Πανιώνιο, Πλατανιά, Παναχαϊκή και Καβάλα.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Κάργα στην οικογένεια της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.