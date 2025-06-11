Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Κλείνει Αχμέντ Τουμπά το «τριφύλλι»

Κοντά στην απόκτηση του 27χρονου στόπερ οι «πράσινοι» ώστε να είναι έτοιμοι για τα προκριματικά του Champions League  

Αχμέτ Τουμπά

Ο Αχμέντ Τουμπά, της Μαλέν, ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας. Oι «πράσινοι», σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα έχουν βρει σε όλα με τον παίκτη και την ομάδα του.

Έτσι το deal είναι σχεδόν βέβαια, με το μόνο που απομένει να είναι οι υπογραφές. Μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο 27χρονος ίσως να είναι ήδη στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μετά τον Κυριακόπουλο για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
