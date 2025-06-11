Από το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι τα εντός έδρας παιχνίδια του στο προσεχές πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα τα παίζει στο Απόστολος Νικολαΐδης. Δύο χρονιά πριν την οριστική μετακόμισή του στο νέο του υπερσύγχρονο σπίτι – αν όλα πάνε βάσει χρονοδιαγράμματος – το τριφύλλι γυρίζει στη γειτονιά του.

Για μεγάλη μερίδα του κόσμου της ομάδας τούτη είναι μια εξέλιξη σημαντική. Υπάρχουν δεσμοί πάθους με το συγκεκριμένο γήπεδο, το νιώθεις δικό σου, είναι η έδρα σου, η έδρα στην οποία έχουν μεγαλουργήσει οι μεγαλύτεροι ήρωες που φόρεσαν το τριφύλλι στο στήθος. Υπάρχουν και οι σκεπτικιστές. Αυτοί που σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα ταλαιπωρημένο γήπεδο περιορισμένης χωρητικότητας. Μπορείς να ρωτήσεις δύο Παναθηναϊκούς και να ακούσεις δύο διαφορετικές απόψεις.

Προβληματισμοί, οι οποίοι, προφανώς, ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν και τους ανθρώπους της ομάδας. Γι’ αυτό ελήφθη η απόφαση μετακόμισης από τη Λεωφόρο στο ΟΑΚΑ. Αντίθετα η απόφαση για την πραγματοποίηση του αντίθετου δρομολογίου έμοιαζε περισσότερο με μονόδρομο. Από όποια οπτική και να έβλεπες τα πράγματα.

Να τα βάλουμε σε μια σειρά, λοιπόν, για να εξηγηθεί το βασικό: πώς κάτι που έμοιαζε σωστό πριν ένα χρόνο παύει να είναι τέτοιο σήμερα.

Όπως είναι γνωστό, το ταλαιπωρημένο ΟΑΚΑ και η διοίκησή του έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει σημαντικές εργασίες στο Στάδιο. Εργασίες απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που προκάλεσε όχι μόνο ο χρόνος αλλά και η αμέλεια και η απουσία ουσιαστικής συντήρησης της εγκατάστασης. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτών αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης των ζημιών. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν, προφανώς δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν τα έργα αλλά επίσης δεν ξέρουμε και πότε συγκεκριμένοι τομείς του Σταδίου θα πρέπει να μείνουν κλειστοί. Και για πόσο…

Αυτός, λοιπόν, που θα επέμενε να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ για όλα τα ματς της σεζόν που έρχεται θα εξασφάλιζε ένα… προγραμματικό χάος. Βλέπετε, αυτή η θολούρα και η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και η ανησυχία για περαιτέρω καθυστερήσεων λόγω της πολύπλοκης δομής των δημοσίων υπηρεσιών που πρέπει να συντονιστούν προκειμένου να προχωρήσει το έργο δεν επιτρέπει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να διευκολύνει τους οπαδούς της ομάδας να πάρουν τη θέση τους στο γήπεδο.

Σε ποιες θύρες να βγουν διαρκείας; Πού θα μετακινηθούν και για ποιο χρονικό διάστημα όσοι αγοράσουν εισιτήρια σε θύρες που – κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν – θα κλείσουν; Κι ένα σωρό παρόμοια ζητήματα που θα απασχολούσαν κάθε μέρα.

Μπορεί κάποιοι να σκέφτονται ότι ενδεχομένως στο Απόστολος Νικολαΐδης η ομάδα του Παναθηναϊκού να νιώθει και πιο ζεστά και ότι οι αντίπαλοι θα έχουν πιο έντονη την πίεση της εξέδρας. Αυτά είναι ζητήματα που απασχόλησαν και ενδεχομένως απασχολήσουν ξανά μέχρι την οριστική μετακόμιση της ομάδας στον Βοτανικό.

Το πρακτικό του θέματος, όμως, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει μια απόφαση εγκαίρως προκειμένου να βγάλει τα διαρκείας της σεζόν, να χαράξει μια τιμολογιακή πολιτική, να ξέρει τα δεδομένα ενόψει της περιόδου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της ομάδας περίμεναν αρκετά μπας και διαλυθεί το σύννεφο και φανεί ξεκάθαρα κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Προφανώς και μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Και έκανε πιο εύκολη – ίσως και αναγκαία – την επιστροφή στο Απόστολος Νικολαΐδη.

