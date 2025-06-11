Παίκτης του Asteras AKTOR είναι και επίσημα ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης.

Ο Εμμανουηλίδης επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τη Φορτούνα Σιτάρντ και τη Βέιλε από την οποία αποχωρεί ως ελεύθερος. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης ποδοσφαιριστής του ASTERAS AKTOR!

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Εμμανουηλίδης γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2000, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα μας. Είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας Κ17 (6 συμμετοχές), Κ18 (3 συμμετοχές -2 γκολ), Κ19 (19 συμμετοχές - 8 γκολ), Κ21 (8 συμμετοχές - 1 γκολ) και έχει εμπειρία από πρωταθλήματα του εξωτερικού, έχοντας αγωνιστεί στην Ολλανδία και στην Δανία.



