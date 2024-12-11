Βόλεϊ: «Τυφώνας» ο Ολυμπιακός, 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ - «Σήκωσε» το λιγκ καπ

Σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από έναν τρομερό τελικό στην Άρτα σάρωσαν 3-0 (36-38, 22-25, 23-25) τον ΠΑΟΚ και κατέκτησαν το Λιγκ Καπ για 7η φορά στον 9ο τελικό της ιστορίας τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως μεγάλο «όπλο» το σερβίς (11 άσσοι) και τους Τζούριτς, Ατανασίεβιτς σε μεγάλο βράδυ για να φτάσουν στη νίκη-τίτλο επί του «δικεφάλου του Βορρά». Ο Μούχλιας ήταν ο μακράν καλύτερος παίκτης από την πλευρά των ηττημένων, διατηρώντας τους όρθιους σε κρίσιμα σημεία.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Ατανασίεβιτς με 19, ενώ ο Τζούριτς είχε 16, με τους Πέριν και Παγένκ μέτρησαν 10. Ο Μούχλιας, που πάλευε κατά διαστήματα μόνος του, είχε 21, με τον Λιαφτόφ να σταματάει στους 10.

Το ματς

Φανταστικό ήταν το πρώτο σετ, το οποίο είχε 74 πόντους. Τον πρώτο κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με τον Λιαφτόφ, αλλά στη συνέχεια «ζεστάθηκε» ο Ολυμπιακός, έχοντας επιθετικό «όπλο» τον Ατανασίεβιτς. Οι Πειραιώτες πήραν πρώτη φορά αέρα δύο τερμάτων, με τον Παγιένκ να κάνει το 5-3 και από εκεί και μετά (μέχρι το come back του ΠΑΟΚ), η ομάδα του Πειραιά ήταν κυρίαρχη. Με το μεγαλύτερο προβάδισμα να είναι το +6 (7-13) που διαμορφώθηκε με τον Τράβιτσα.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε σε αυτά τα επίπεδα τη διαφορά, αλλά μετά το λάθος σερβίς του Μούχλια που έφερε το 15-20, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αντεπίθεσή του έπειτα από το λάθος σερβίς του Κουμεντάκη. Με τον Λομπιζένκο να μπαίνει στην εξίσωση και τον Μούχλια να είναι η σταθερά, ο «δικέφαλος» πλησίασε στο -2 (19-21). Ο Ολυμπιακός έδειξε να «καθαρίζει» με το μπλοκ Ατανασίεβιτς-Τζούριτς στον Λιαφτόφ, αλλά ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος και ισοφάρισε με τον ακραίο από τα Σκόπια, αλλά το μπλοκ του Κουμεντάκη και το λάθος του Μούχλια είχαν ως αποτέλεσμα το 0-1 στα σετ.

Με λιγότερο άγχος, παρότι παραλίγο να κάνουν ξανά τα εύκολα-δύσκολα, πήραν οι Πειραιώτες το δεύτερο σετ. Οι ομάδες πήγαν πόντο-πόντο έως το 14-14, με εξαίρεση το +2 (10-12) μέσω Ατανασίεβιτς. Ο Κουμεντάκης εκτέλεσε για το 19-15 υπέρ του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 21-23 από το άουτ του Παγιένκ. Ο ίδιος ρέφαρε για το 21-24 και έγραψε το 2-0 με το 22-25.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αναγκασμένος να παίξει τα ρέστα του πλέον, μπήκε δυνατά στο 3ο σετ και είχε το προβάδισμα μέχρι να μπει το ματς στην τελική ευθεία. Έως το 10-9 πήγαινε πόντο-πόντο η αναμέτρηση, ενώ ο Λιαφτόφ έκανε το 13-9. Ο Ολυμπιακός αντεπιτέθηκε, με τον Τζούριτς να καρφώνει για το 17-17, ενώ το πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα ήρθε με τον άσο του Ατανασίεβιτς για το 20-21. Από εκεί και μετά, ήταν το αφεντικό του σετ οι Πειραιώτες, με τον Παγένκ να έχει καθοριστικό πόντο για το +3 (20-23) σε πρώτο χρόνο. Την υπογραφή του για το 3-0 (23-25) έβαλε ο Τράβιτσα με πανέξυπνο άγγιγμα της μπάλας.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσους, 42 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού ONEX από 11 άσους, 46 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Η διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 11-16, 18-21, 36-38

2ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 22-25

3ο σετ: 8-6, 16-14, 20-21, 23-25

ΠΑΟΚ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Κάτιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 43% άριστες), Λομπιζένκο 8 (4/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Κίμινκ, Μούχλιας 21 (20/38 επ., 1 μπλοκ), Τακουρίδης 4 (3/6 επ., 1 άσος), Λιάφτοφ 10 (7/22 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 29% υπ. – 17% άριστες) / Κοκκινάκης (λ., 55% υπ. – 45% άριστες), Στεφανίδης, Μπάσης 1 (1/3 επ.)

Ολυμπιακός (Αντρέα Γκαρντίνι): Παγένκ 10 (8/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πέριν 10 (9/20 επ., 1 άσος, 42% υπ. – 37% άριστες), Κουμεντάκης 9 (5/12 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. – 38% άριστες), Τράβιτσα 5 (2/2 επ., 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 19 (13/30- επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Τζούριτς 16 (9/13 επ., 4 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 65% υπ. – 59% άριστες), Χασμπάλα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2025

2024-25 (Άρτα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2023-24: Παναθηναϊκός Α.Ο.

2022-23: Παναθηναϊκός Α.Ο.

2021-22: Παναθηναϊκός Α.Ο.

2020-21 (Βέροια): Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ

2019-20 (Ρέντη - Μαρούσι): Παναθηναϊκός Α.Ο.

2018-19: (Σύρος - Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ

2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2011-12 (Σύρος): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

