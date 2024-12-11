«Λευκός» καπνός βγήκε από το τελευταίο ραντεβού του Μαρίνου Ουζουνίδη με τον Θόδωρο Καρυπίδη, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα τον Άρη.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν νωρίτερα στην Αθήνα και μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Ουζουνίδης θα ταξιδέψει σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άκη Μάντζιου στον πάγκο των «κιτρίνων» και κάνει αγώνα δρόμου να κάνει το ντεμπούτο του στο ματς του Άρη με τον Πανσερραϊκό.

