Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη - Συμφώνησε με Καρυπίδη

Μαρίνος Ουζουνίδης και Θόδωρος Καρυπίδης έδωσαν τα χέρια στην τελευταία τους συνάντηση και πλέον ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να θεωρείται προπονητής του Άρη

Μαρίνος Ουζουνίδης

«Λευκός» καπνός βγήκε από το τελευταίο ραντεβού του Μαρίνου Ουζουνίδη με τον Θόδωρο Καρυπίδη, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα τον Άρη.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν νωρίτερα στην Αθήνα και μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Ουζουνίδης θα ταξιδέψει σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άκη Μάντζιου στον πάγκο των «κιτρίνων» και κάνει αγώνα δρόμου να κάνει το ντεμπούτο του στο ματς του Άρη με τον Πανσερραϊκό.

