Τέλος ο Στίβεν Τσούμπερ από την ΑΕΚ

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής έλυσε το συμβόλαιό του με την Ένωση - Είχε  μόλις 5 συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο

Στίβεν Τσούμπερ

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί και επίσημα ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός δεν βρισκόταν στα αρχικά πλάνα του Ματίας Αλμέιδα και είχε γράψει μόλις 5 συμμετοχές στη φετινή σεζόν.

Ο ποδοσφαιριστής ασφαλώς έψαχνε μια ομάδα για να αγωνίζεται περισσότερο και οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

O Tσούμπερ είχε σημαντική συμβολή προ δύο σεζόν στο νταμπλ που κατέκτησε η ΑΕΚ, ενώ συνολικά με τα κιτρινόμαυρα έγραψε 119 ματς με 25 γκολ και 13 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

