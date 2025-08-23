Βόλεϊ: Sold out η μάχη της Εθνικής γυναικών με το Πουέρτο Ρίκο

Μετά την πρεμιέρα της Εθνικής γυναικών στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα απέναντι στη Βραζιλία, το ταξίδι συνεχίζεται με δεύτερη πρόκληση στον Γ’ όμιλο, αυτή τη φορά απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, στην πόλη Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης.

Η αναμέτρηση της (24/08, 12:00, ΕΡΤ 2) θα διεξαχθεί σε κατάμεστο γήπεδο, καθώς τα 4.400 εισιτήρια του Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες. Η Ελλάδα αναζητά την πρώτη της νίκη ώστε να παραμείνει στη μάχη της δεύτερης θέσης που χαρίζει πρόκριση στους «16», ενώ το Πουέρτο Ρίκο, μετά την ήττα με 3-1 από τη Γαλλία, βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση και παίζει κι αυτό με την πλάτη στον τοίχο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.