Στο παιχνίδι για το Super Cup Σαουδικής Αραβίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το 100ο του γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ και οι ιστορικοί του ποδοσφαίρου ξεκίνησαν να γράφουν άλλο ένα μεγαλοπρεπές κεφάλαιο για εκείνον στα βιβλία του αθλήματος.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι ο μοναδικός σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη που έχει σκοράρει 100 φορές με τέσσερα διαφορετικά κλαμπ, αλλά και με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Πριν το νέο κατόρθωμα με τη νυν ομάδα του στη Σαουδική Αραβία, το είχε πράξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης (451 γκολ στο σύνολο), με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (145 γκολ στο σύνολο) και με τη Γιουβέντους (101 γκολ συνολικά), ενώ, με τη φανέλα με το εθνόσημο έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα 139 φορές.

