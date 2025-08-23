«Αυτή είναι η προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Ταμπόρδα»

Τα δεδομένα για τον Βιθέντε Ταμπόρδα και τον Παναθηναϊκό, παρουσίασε ο έγκριτος Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, απασχολεί τους «πράσινους» οι οποίοι θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους για τη θέση «10».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταφέρει από την Αργεντινή ο Μέρλο, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 4,5 εκατ. δολαρίων μαζί με μπόνους για να αποκτήσει το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025.

Θυμίζουμε ότι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, «παίζει» έντονα για τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Αζεντίν Ουναΐ του οποίου η περίπτωση παραμένει δύσκολη, αλλά συνεχίζει να ενδιαφέρει το «τριφύλλι».

