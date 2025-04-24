Αγκαλιά με το όγδοο πρωτάθλημα της ιστορίας της και πρώτο μετά από πέντε χρόνια βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού.

Μία εβδομάδα μετά το εμφατικό 3-0 στο «Μ. Μερκούρη», οι «ερυθρόλευκες»... άλωσαν την Πυλαία το βράδυ της Πέμπτης του Πάσχα, επικρατώντας δύσκολα, πλην όμως δίκαια, με 3-0 σετ (26-28, 24-26, 22-25) του ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό των playoffs.

Η ομάδα του Λορέντζο Μιτσέλι είχε το πάνω χέρι στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, την ώρα, όπου οι γηπεδούχες με τρομερό πάθος και ένταση στο παιχνίδι τους πάλεψαν στα ίσα στο φινάλε κάθε σετ, χάνοντάς ωστόσο στις λεπτομέρειες.

Πλέον, η σειρά μεταφέρετε στου Ρέντη και στο «Μ. Μερκούρη», εκεί όπου την ερχόμενη Κυριακή (27/04, 17:00), ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κλειδώσει τον τίτλο.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ, φτάνοντας γρήγορα σε μεγάλες διαφορές για το 14-9 και το 18-14 λίγο αργότερα. Σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του σε άμυνα και επίθεση και με τις Ντρπα, Μπάκα και Γιάσπερ, όχι μόνο ροκάνισε τη διαφορά, αλλά πέρασε μπροστά και με 22-21. Έκτοτε, το σετ έγινε ροντέο, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν σε set ball (23-24), προτού οι γηπεδούχες φτάσουν μια ανάσα από την κατάκτησή του με 26-25, με τις φιλοξενούμενες να απαντούν με ένα τρομερό 3-0 σερί δια χειρός Κούμπουρα, Νίζετιχ και διπλού μπλοκ, για το 1-0 με σκορ 28-26.

Αρκετά ανταγωνιστικό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου σετ, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 9-9. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Λορέντζο Μιτσέλι με ένα σερί 5-0 από τις Κούμπουρα, Αμπντεραχίμ και Ντι Ιούλιο, προηγήθηκε με 14-9, διαφορά την οποία και κατάφερε να την κρατήσει μέχρι και το 24-20. Παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενες είχαν τέσσερα set ball στη διάθεσή τους, ο «δικέφαλος του βορρά» με την εξαιρετική Μπάκα, ισοφάρισε σε 24 όλα, προτού ο πόντους της Κούμπουρα και ο άσος της Φαριόλ γράψουν το 0-2 με σκορ 24-26.

To αναλυτικό πρόγραμμα της σειράς:

Volley League Γυναικών – Πρώτος Τελικός

Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2025

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-0 (25-18, 25-23, 25-22)

Volley League Γυναικών – Δεύτερος Τελικός

Πέμπτη 24 Απριλίου 2025

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (26-28, 24-26, 22-25)

Volley League Γυναικών – Τρίτος Τελικός

Κυριακή 27 Απριλίου 2025

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00 (Mega Play): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ο.Κ. F&U

