Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει ενημερωθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι ότι θα δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της για την επόμενη σεζόν, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα να αποφασίζει να μην μπει σε διαπραγματεύσεις ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πλέον, στα 33 του, ο Βέλγος μεσοεπιθετικός ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τα πιθανότερα σενάρια να τον θέλουν να μετακομίζει είτε στις ΗΠΑ, για κάποια ομάδα του MLS, είτε στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, το αγγλικό «Sky Sports» βάζει μία ακόμα παράμετρο στο... παιχνίδι, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του και από την Άστον Βίλα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πρόταση από την ομάδα της Premier League, ενώ τονίζεται το πόσο δύσκολο θα είναι η προσπάθειά της, λόγω των δεδομένα πολύ υψηλών οικονομικών απαιτήσεων του Ντε Μπρόινε.

