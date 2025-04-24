Δεν έχουν τελειωμό οι «καμπάνες» της UEFA στον Παναθηναϊκό. Τι και αν το «τριφύλλι» αποκλείστηκε από την Φιορεντίνα από το βράδυ της 13ης Μαρτίου και το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στο «Αρτέμιο Φράνκι»;

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλλε νέο «τσουχτερό» πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, ύψους 51.250 ευρώ για όσα καταγράψει ο παρατηρητής του εν λόγω αγώνα.

Παράλληλα, επιβλήθηκε και ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής -με αναστολή ενός έτους- μαζί με πρόστιμο στον Ρουί Βιτόρια.

Με τον Πορτογάλο προπονητή των «πράσινων» να τιμωρείται όχι για την συμπεριφορά του αλλά για το γεγονός πως σε τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με εκείνον στον πάγκο, υπήρξε καθυστερημένη έναρξη τους…

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως, εφόσον ο Βιτόρια παραμένει στον πάγκο του «τριφυλλιού» και του χρόνου, ως φαίνεται, θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στο πρώτο καλοκαιρινό ματς που θα δώσει στα προκριματικά.

Επισης, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό ήταν το 10ο εφετινό απ’ την Πειθαρχική της UEFA (σε προκριματικά, League Phase, νοκ-άουτ), έχοντας πληρώσει ήδη συνολικά 330.000 ευρώ.

