NBA: Αρνητικοί οι παίκτες για 10λεπτες περιόδους: «Είναι ό,τι πιο ηλίθιο έχω ακούσει»

Ο Άνταμ Σίλβερ αναζητά διαρκώς ιδέες έτσι ώστε να ανανεώσει το «προϊόν» του NBA. Τα διαφορετικά format του All-Star Game, η διαδικασία των play-ins, αλλά και η προοπτική επέκτασης στην Ευρώπη, είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τις προσπάθειες του κομισάριου της λίγκας να κρατήσει στα ύψη το ενδιαφέρον για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.



Πρόσφατα, σε συνέντευξη που είχε δώσει, ο Σίλβερ είχε παρουσιάσει ως ιδέα τη μείωση του χρόνου των περιόδων του NBA από 12 σε 10 λεπτά, στα πρότυπα δηλαδή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι παίκτες της λίγκας είναι έντονα αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο!

Πράγματι, το Athletic έκανε «δημοσκόπηση» μεταξύ 153 παικτών, με σχεδόν το 80% εξ αυτών να εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με την πρόταση να μειωθεί η διάρκεια των αγώνων. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς μίλησαν και με αρκετά σκληρή γλώσσα για το εν λόγω ενδεχόμενο.



«Είναι ό,τι πιο ηλίθιο έχω ακούσει. Όποιος δεν ξεκινάει βασικός, την έχει γαμ...», «Είναι μία από τις χειρότερες ιδέες που έχουν ειπωθεί ποτέ» και «Ήδη παίζω μόλις πέντε λεπτά, χρειαζόμαστε αύξηση και όχι μείωση του χρόνου», ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια παικτών της λίγκας για τη σκέψη του Άνταμ Σίλβερ.

