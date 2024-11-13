Ψέκασε, σκούπισε και... προκρίθηκε με άνεση ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι, απέδειξε ότι η Μαρίνα Καστέλα αποτελούσε από την αρχή ένα εύκολο εμπόδιο στον δρόμο προς τους «16» του Challenge Cup και μετά το 3-0 του πρώτου ματς επικράτησε με το ίδιο σκορ και στην Κροατία «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Πλουραρισμός στο σκοράρισμα για τις «ερυθρόλευκες» με την Κούμπουρα (14), Αμπτνεραχίμ (9) και Φαριόλ (9) να είναι οι πρωταγωνίστριες. Τη Ρόμα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση του Challenge Cup.

Τα σετ (0-3 σε 59'): 17-25, 11-25, 7-25

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 17-25

2ο σετ: 1-8, 3-16, 9-21, 11-25

3ο σετ: 2-8, 5-16, 6-21, 7-25

Μαρίνα Καστέλα (Γκόραν Γιαχούρα): Ρόσο 1 (1 μπλοκ), Φράντσετιτς 5 (5/17 επ., 52% υπ. - 17% άριστες), Ζόκιτς 2 (2/10 επ., 17% υπ. - 8% άριστες), Γιάχιτς 3 (3/14 επ.), Ζντίλαρ Κ., Ζντίλαρ Γ. 6 (4/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τέρζε (λ, 88% υπ. - 25% άριστες), Κούμπελιτς 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπέτσιτς 2 (2 (1/10 επ., 1 άσσος, 14% υπ. - 14% άριστες), Πόπιτς 1 (1/2 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Λορέντζο Μιτσέλι): Νίζετιχ 3 (3/12 επ., 43% υπ. - 0% άριστες), Λαμπρούση 7 (6/8 επ., 1 άσσος), Φαριόλ 9 (5/8 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 14 (11/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 9 (7/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. - 9% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (1/3 επ., 3 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 89% υπ. - 67% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καλαντάτζε 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ)

