Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε ενόψει του μεγάλου αγώνα κόντρα στην Αγγλία, τόνισε πως αυτό το παιχνίδι κόντρα στα «Τρία Λιοντάρια» θα είναι πιο δύσκολο από αυτό στο «Γουέμπλεϊ», ενώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη στήριξη που θα έχει η Εθνική μας ομάδα από τον κόσμο που θα παρευρεθεί στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, στάθηκε και στις απουσίες των Άγγλων, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει η Ελλάδα να σκέφτεται πως η απόδοση τους θα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο.

Τέλος, μίλησε για τον Μουζακίτη, καθώς επίσης και την ανάγκη ύπαρξης προπονητικού κέντρου για την Εθνική ομάδα, στο οποίο θα προπονούνται όλα της τα κλιμάκια.

