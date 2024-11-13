Η Εθνική Παίδων με πρωταγωνιστή τον Κρομμύδα που σκόραρε δυο φορές, αλλά και τον Μπέρδο που επίσης βρήκε δίχτυα, επιβλήθηκε 3-0 των Ρουμάνων στην έναρξη των υποχρεώσεών της για τον 6ο όμιλο των προκριματικών του Euro U-17.

Η «γαλανόλευκη» βρισκόταν μπροστά στο σκορ (1-0) από το πρώτο ημίχρονο, για να φτάσει στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης μέχρι και το 71ο λεπτό του ματς που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη περιλαμβάνει και 7 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, εκ των οποίων χρόνο συμμετοχής πήραν οι Σταμέλλος, Θεοχάρης, Λάβδας, Ιωάννου και Νεμπής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.