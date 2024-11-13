Λογαριασμός
Εθνική Παίδων... τριών αστέρων: Νίκη ψυχολογίας με 3-0 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro U-17

Η Εθνική Παίδων του Βασίλη Παπαδάκη ξεκίνησε ιδανικά τη διαδικασία των προκριματικών του Euro U-17, αφού επιβλήθηκε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, απέναντι στη Ρουμανία

Παπαδάκης

Η Εθνική Παίδων με πρωταγωνιστή τον Κρομμύδα που σκόραρε δυο φορές, αλλά και τον Μπέρδο που επίσης βρήκε δίχτυα, επιβλήθηκε 3-0 των Ρουμάνων στην έναρξη των υποχρεώσεών της για τον 6ο όμιλο των προκριματικών του Euro U-17.

Η «γαλανόλευκη» βρισκόταν μπροστά στο σκορ (1-0) από το πρώτο ημίχρονο, για να φτάσει στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης μέχρι και το 71ο λεπτό του ματς που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη περιλαμβάνει και 7 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, εκ των οποίων χρόνο συμμετοχής πήραν οι Σταμέλλος, Θεοχάρης, Λάβδας, Ιωάννου και Νεμπής.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας ποδόσφαιρο
