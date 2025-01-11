Στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσεγγίσει το αυριανό (12/1, 16:30) παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών για την 18η αγωνιστική της Super League επικεντρώθηκε ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις του στη Nova.

Ο τεχνικός των «πράσινων» επισήμανε πως δεν υπάρχει «εύκολο» παιχνίδι στην ελληνική Λίγκα, ενώ τόνισε πως πρωταθλητής δεν γίνεται κανείς το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αλλά στο φινάλε της σεζόν εφόσον έχει διάρκεια και συνέχεια στην απόδοση και στα αποτελέσματά του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού του Παναθηναϊκού στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και το πως προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός:

«Γνωρίζουμε πως θα είναι ένα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχω δηλώσεις πολλάκις, πως όσο είμαι στην Ελλάδα δεν έχω συναντήσει κάποιο παιχνίδι που να είναι εύκολο στο πρωτάθλημα. Έχουμε συναντήσει οργανωμένες ομάδες, που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον αγώνα. Πρέπει να βάλουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως έχουμε αναλύσει πολύ καλά τον αντίπαλο, έχουμε ένα φανταστικό επιτελείο σ’ αυτό το κομμάτι, οπότε ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, έχοντας στο μυαλό μας το πώς θα επιβάλλουμε τις δικές μας ιδέες, το δικό μας παιχνίδι. Κι αν το κάνουμε αυτό θα είμαστε πολύ πιο κοντά στο να κερδίσουμε τον αγώνα».

-Για το πόσο ευχαριστημένος είναι απ’ την εικόνα του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τη διακοπή:

«Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πρωταθλητές έχουν συνέχεια στην απόδοσή τους. Έχουν συνέχεια στα καλά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι μόνο και μόνο επειδή έχουν κερδίσει κάποια παιχνίδια, οπότε αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι πρωταθλητής δεν γίνεται κανένας το καλοκαίρι ή τον χειμώνα. Πρωταθλητής γίνεσαι στο τέλος της σεζόν. Αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε με νίκες, να βάζουμε συνέχεια τους τρεις βαθμούς για να είμαστε κοντά ή και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα κι από εκεί και πέρα όταν φτάσουμε στην τελική ευθεία να είμαστε προετοιμασμένοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μερικές φορές φαίνεται εύκολο αυτό που κάνουμε, το γεγονός δηλαδή πως έχουμε μία σταθερά καλή απόδοση και σταθερά καλά αποτελέσματα, ωστόσο αν κοιτάξουμε το παρελθόν, όχι μόνο του δικού μας συλλόγου, αλλά και γενικότερα το συμβαίνει στο ποδόσφαιρο το να έχεις καλά αποτελέσματα σε τόσο μεγάλο διάστημα δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά αν κοιτάξεις τώρα πίσω και δεις όλα αυτά τα αποτελέσματα και τις νίκες, τη μία ισοπαλία και τη μία ήττα. Αυτό πάνω απ’ όλα δείχνει ότι έχουμε φανταστικούς ποδοσφαιριστές που έχουν αφομοιώσει πάρα πολύ γρήγορα και με λίγες προπονήσεις λόγω των σερί αγώνων, τις ιδέες που θέλω να τους περάσω εγώ. Αυτό μας αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένους. Το γεγονός ότι καταφέρνουμε κι αλλάζουμε ποδοσφαιριστές συνεχώς και τα στάνταρντς της απόδοσής μας παραμένουν τα ίδια. Σ’ αυτό προσπαθούμε να επιμείνουμε, για να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται και να κερδίσουμε τον αγώνα στις Σέρρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.