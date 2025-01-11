Φώναξε για πέναλτι ο Άρης στο ματς με τον Ολυμπιακό, που ανοίγει το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής!

Στο 10ο λεπτό, μετά από κάθετη πάσα του Σιφουέντες προς τον Νταρίντα, ο Τσέχος έπεσε στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού μετά από μαρκάρισμα του Ροντινέι, με τους «κίτρινους» να διαμαρτύρονται για την εσχάτη των ποινών, ενώ φώναξε και ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον πάγκο. Επαφή πράγματι υπάρχει στο αριστερό πόδι του Νταρίντα, ωστόσο διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπάρχει παράβαση και είπαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.



Θυμίζουμε, διαιτητής της αναμέτρησης είναι οι Σουηδός elite Γκλεν Νίμπεργκ και στο VAR είναι ο γνωστός μας Κροάτης Μπέμπεκ. Στο γήπεδο, εξάλλου, βρίσκεται και ο Στεφάν Λανουά ως παρατηρητής.

