Παράπονα από τη διαιτησία έχει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Άρη.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν πως στο 31' κακώς ο Σουηδός Νίμπεργκ δεν σφύριξε πέναλτι όταν ο Σαβέριο κράτησε από τη φανέλα τον Ορτέγκα. Σχολιάζουν, δε, ότι έγινε έλεγχος από τον Μπέμπεκ στο VAR και εσφαλμένα ο Κροάτης δεν συνέστησε στον ρέφερι να κάνει ανασκόπηση της φάσης για την εσχάτη των ποινών.

Από τον Ολυμπιακό, ωστόσο, διαμαρτύρονται και για το γκολ του Άρη, θεωρώντας ότι υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα του Μορόν στον Μπιανκόν, ενώ και στη συνέχεια, όπως υπογραμμίζουν, που ήταν πεσμένος στο έδαφος, τον χτύπησε απρόσεκτα στο κεφάλι του.

