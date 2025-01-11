Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Κυριαρχεί στην Ελλάδα ο Ντραγκόφσκι» έγραψε Πολωνικό site

Το Πολωνικό «sport.pl» έκανε ένα αφιέρωμα στον Ντραγκόφσκι τονίζοντας πως είναι ο μοναδικός από την τριάδα της Εθνικής που δέχεται αμφισβήτηση από τον κόσμο

Το Πολωνικό «sport.pl» έκανε ένα αφιέρωμα στον Ντραγκόφσκι τονίζοντας πως είναι ο μοναδικός από την τριάδα της Εθνικής (μαζί με Σκορούπσκι και Μπούλκα) που δέχεται αμφισβήτηση από τον κόσμο. Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι άδικο, αφού στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί και με τις εμφανίσεις του αποδεικνύει την μεγάλη κλάση του.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Πηγή: paopantou.gr

