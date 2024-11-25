Βιτόρια: Ενωμένοι ως το τελευταίο λεπτό είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστιας αξίας και σημασίας νίκη το απόγευμα της Κυριακής (24/11) στο Αγρίνιο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με 2-1 χάρις στο... buzzer beater γκολ του Γουίλιαν Αράο στο 90'+2', πέτυχε το τρίτο σερι τρίποντό του και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την «αντεπίθεσή» του.

Ο Ρουί Βιτόρια, στο τρίτο παιχνίδι του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη Λίγκα έκανε το 3Χ3, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους παίκτες του το... λυτρωτικό δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις και το βράδυ της Δευτέρας (25/11) σε μήνυμά του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι «πράσινοι».

«Ενωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό! Δείξαμε την αποφασιστικότητά μας για να νικήσουμε κι επιβραβευτήκαμε με άλλους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς! Αυτός είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά!» έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο Πορτογάλος τεχνικός, μαζί με τέσσερις φωτογραφίες κι ένα βίντεο απ' τη μίνι ομιλία του στους παίκτες μετά τον αγώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.