Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, απόψε στις 22.00

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Απόψε: Ολυμπιακός-ΑΕΚ, το απόλυτο ντέρμπι κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.
Θέμα: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και η αντιδικία Μαρινάκη-Καρυπίδη. Αναλύει ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.
Ρεπορτάζ: Γιατί ο ανακριτής διευρύνει το κατηγορητήριο για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.
Αποκάλυψη: Πως συνδέεται το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με μεγάλη δικαστική υπόθεση. Στο studio, η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας Πέτρος Σταθάκης.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Δείτε το trailer:
Η Δίκη στον ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη
