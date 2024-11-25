Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, απόψε στις 22.00

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: Ολυμπιακός-ΑΕΚ, το απόλυτο ντέρμπι κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και η αντιδικία Μαρινάκη-Καρυπίδη. Αναλύει ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.

Ρεπορτάζ: Γιατί ο ανακριτής διευρύνει το κατηγορητήριο για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Αποκάλυψη: Πως συνδέεται το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με μεγάλη δικαστική υπόθεση. Στο studio, η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας Πέτρος Σταθάκης.

