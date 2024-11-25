Τούμπαρε τον Λεβαδειακό ο Ατρόμητος και ανεβαίνει

Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό στο Περιστέρι για το τελευταίο κατά σειρά παιχνίδι της 12η αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να φέρνουν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση και με τα γκολ των Καρλίτος-Φαν Βέερτ πανηγύρισε έξαλλα το τρίποντο που τον ανεβάζει στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Για άλλη μία φορά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάστηκε εξαιρετική, αλλά δεν μπόρεσε και πάλι να πάρει τη νίκη και έμεινε στην 12η θέση με 9 βαθμούς.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Πάμπλο Γκαρσία επέλεξε να αγωνιστεί με 4-2-3-1 με τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας τοποθέτησε τους Μπρόρσον και Σταυρόπουλο, αριστερά τον Κίνι, ενώ δεξιά τον Μούντες. Δίδυμο στα χαφ μπήκαν οι Ουετραόγκο-Τσιγγάρας, με τον Μίχρολ σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά αγωνίστηκε ο Μπακού, ενώ δεξιά ο Γιουμπιτάνα, με μοναδικό προωθημένο τον Καρλίτος.

Στο απέναντι «στρατόπεδο» ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει να διατηρεί την τριάδα στην άμυνα, επιλέγοντας σύνθεση 5-3-2. Ο Γκροφ μπήκε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βήχο, Κάτρη και Λιάγκα στην άμυνα. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Μορέιρα, ενώ τη δεξιά ο Τσάπρας. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Συμελίδης, Τσοκάι και Κώστη, με δυάδα στην επίθεση τους Ζίνι-Όζμπολτ.

Το ματς:

Τρομερό ξεκίνημα από την ομάδα του Λεβαδειακού με τον Ζίνι να βάζει τους φιλοξενούμενους από πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ. Ο Χουτεσιώτης έκανε ένα αβίαστο λάθος και η ομάδα του Παπαδόπουλου το εκμεταλλεύτηκε απευθείας. Ο Τσάπρας με τέλεια σέντρα βρήκε τον Ανγκολέζο μέσα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 5ο λεπτό.

Ο Λεβαδειακός δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και στο 16ο λεπτό με μία εξαιρετικά εκτελεσμένη αντεπίθεση, ο Ζίνι έβγαλε τον Βήχο σε θέση βολής, αλλά ο Χουτεσιώτης αντέδρασε υποδειγματικά διώχνοντας στην κλειστή του γωνία.

Στο 18’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο Λιάγκας από μακριά κατέληξε απευθείας άουτ.

Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του Ατρόμητου ήρθε στο 31ο λεπτό. Ο Καρλίτος βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού και εξαπέλυσε ένα σουτ-κεραυνός με τον Γκροφ όμως να αποκρούει εντυπωσιακά.

Ο Λεβαδειακός δημιούργησε άλλη μία καλή φάση στο 40ο λεπτό. Ο Όζμπολτ από τα αριστερά έστρωσε την μπάλα στον ερχόμενο Κωστή, αλλά το σουτ του Κύπριου δεν ήταν αρκετά δυνατό για να νικήσει τον Χουτεσιώτη.

Με τρομερό γκολ του Καρλίτος ήρθε η ισοφάριση του Ατρομήτου στο 54ο λεπτό. Ο Ισπανός πήρε την μπάλα από την πάσα του Ουάρντα και με άψογο σκαφτό πλασέ έκανε το 1-1. Ένα εντυπωσιακό τελείωμα που έφερε το ματς στα ίσα για τους γηπεδούχους, δίνοντας μία άγρια ομορφιά στην αναμέτρηση.

Στο 57’ ο Λεβαδειακός επιχείρησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Χουτεσιώτης δήλωσε «παρών». Ο Έλληνας κίπερ είπε ένα εμφατικό «όχι» στην προσπάθεια του Ζίνι με σουτ εντός περιοχής. Μόνιμη πηγή κινδύνου για τα καρέ του Ατρομήτου ήταν ο Ανγκολέζος, ο οποίος όμως παρά τις προσπάθειες του δεν κατάφερε να βρει και δεύτερο τέρμα στο ματς.

Η ολική ανατροπή ήρθε στο 88ο λεπτό για τους Περιστεριώτες. Ο Ουάρντα έφυγε από τα αριστερά και με μία τέλεια πάσα μισό γκολ, έδωσε την ευκαιρία στον Φαν Βέερτ να πλασάρει προ κενής εστίας για το 2-1, κάτω από έξαλλους πανηγυρισμούς. Τα δύο σέντερ φορ μίλησαν για τον Ατρόμητο που πλέον βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να ανεβαίνει.

Το φιλμ του αγώνα.

MVP: Τρομερός ο Ουάρντα που μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και με δύο δικές του ασίστ σέρβιρε τα γκολ των επιθετικών της ομάδας, υπογράφοντας την ανατροπή του Ατρομήτου.

Σφυρίχτρα: Καλή παρουσία από τον διαιτητή της αναμέτρησης που κράτησε της ισορροπίες στο ματς. Υπήρχαν βέβαια και κάποια φάουλ από πλευράς φιλοξενούμενων που θα μπορούσε να είχε δώσει, αφήνοντας το σκληρό παιχνίδι του Λεβαδειακού.

Ατρόμητος (Π. Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Μπρόρσον, Σταυρόπουλος, Μουντές (46' Έντερ), Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας (46' Ουάρντα), Μπακού, Μίχορλ (46' Αθανασίου), Γιουμπιτάνα (74' Καραμάνης), Καρλίτος (77' Φαν Βέερτ)

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Γκροφ, Λιάγας, Κατρής, Βήχος, Τσάπρας, Κωστή (77' Μεχία), Τσοκάι, Συμελίδης (85' Πεντρόσο), Μορέιρα, Ζίνι (86' Ρομό), Όζμπολτ (68' Γιαννιώτας)

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

Boηθοί: Tζιουβάρας, Τσολακίδης

VAR: Παπαδόπουλος/ ΑVAR: Παπαπέτρου

4ος διαιτητής: Kωνσταντίνος Τικόζογλου

