Στην προπόνηση της Ρεάλ ο Καραγκούνης: Έβγαλε φωτογραφίες με Εμπαπέ, Μόντριτς και Αντσελότι

Ο Γιώργος Καραγκούνης είναι μία από τις φιγούρες του ελληνικού αθλητισμού που απολαμβάνουν καθολικό σεβασμό, καθώς ως παίκτης έκανε σπουδαία διεθνή καριέρα ενώ υπήρξε και βασικός συντελεστής στην κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα.

Ο παλαίμαχος μέσος βρέθηκε στη Μαδρίτη και επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, έτσι ώστε να παρακολουθήσει από κοντά το πρόγραμμα του Κάρλο Αντσελότι. Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες τόσο με τον Ιταλό τεχνικό, όσο και με τα «αστέρια» της «βασίλισσας».

Συγκεκριμένα, ο «τυπάρας» ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Λούκα Μόντριτς, μεταξύ άλλων, γράφοντας «Μεγάλη ευχαρίστηση να σας βλέπω ξανά όλους! Σας ευχαριστώ για την καλύτερη φιλοξενία».

