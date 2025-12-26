Εορταστική αλλά και δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, στη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι απόψε (21:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με τη Βίρτους Μπολόνια, σε ένα από τα τρία παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η δράση της χριστουγεννιάτικης εβδομάδας!

Στο 9-7 οι Πειραιώτες, την προηγούμενη εβδομάδα γιάτρεψαν τις πληγές τους νικώντας εύκολα με 107-84 τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και να κερδίσουν ηρεμία. Κορυφαίοι κόντρα στη γαλλική ομάδα και ουραγό της βαθμολογίας, ήταν οι Ντόρσεϊ (22π, 6 ασίστ), Φουρνιέ (21π) και Βεζένκοφ (17π, 5 ριμπ, 4 ασίστ), ενώ ακολούθησε η επίσης άνετη εντός έδρας επικράτηση επί του Κολοσσού για το πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Ντόρσεϊ να κάνει ρεκόρ σκοραρίσματος με τα ερυθρόλευκα (41π)!

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ εκτός ααγωνιστικής δράσης θα παραμείνουν για καιρό ακόμα, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο νεοαποκτηθέντας Μόντε Μόρις ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Μπολόνια και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα, αφού φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και έχοντας 8 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Έτοιμος και ο Βεζένκοφ, ο οποίος προφυλάχθηκε μένοντας εκτός από την αναμέτρηση με την ομάδα της Ρόδου.

«Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε. Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της αποστολής.

Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-9. Μετά το κακό της ξεκίνημα στη σεζόν, έχει βρει τα πατήματά της και πορεύεται με μεγαλύτερη δύναμη την έδρα της, εκεί όπου έχει 6 νίκες και μόλις μία ήττα, για τη φετινή Ευρωλίγκα. Την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε με οριακότατο 90-89 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, έχοντας για πρώτο σκόρερ της τον Κάρσεν Έντουαρντς (29π) και υπερπολύτιμο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Λούκα Βιλντόσα (16π, 9 ασίστ).

