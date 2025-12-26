Λογαριασμός
«Έφτασαν σε συμφωνία Γκρέμιο και Τετέ - Απομένει η τελική απόφαση του Παναθηναϊκού»

Στη Βραζιλία πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω τις επαφές ανάμεσα στην Γκρέμιο και τον Τετέ, τονίζοντας ότι απομένει το τελικό «ναι» του Παναθηναϊκού

Τετέ

Μήπως διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Τετέ στον Παναθηναϊκό;

Τα Μέσα στη Βραζιλία δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με τον Τετέ, πηγαίνοντας την υπόθεση όχι απλώς ένα βήμα παρακάτω, αλλά πολλά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Zero Hora, η Γκρέμιο τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή και ο ίδιος συμφωνεί να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού, με την Γκρέμιο να προτείνει δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ρίχνοντας σε μεγάλο βαθμό το μπαλάκι στους «πράσινους» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός σε συνολικά 27 εμφανίσεις φέτος έχει σκοράρει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

