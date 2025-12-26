Μήπως διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Τετέ στον Παναθηναϊκό;

Τα Μέσα στη Βραζιλία δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με τον Τετέ, πηγαίνοντας την υπόθεση όχι απλώς ένα βήμα παρακάτω, αλλά πολλά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Zero Hora, η Γκρέμιο τα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή και ο ίδιος συμφωνεί να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού, με την Γκρέμιο να προτείνει δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ρίχνοντας σε μεγάλο βαθμό το μπαλάκι στους «πράσινους» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός σε συνολικά 27 εμφανίσεις φέτος έχει σκοράρει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

