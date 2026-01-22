ΠΑΟΚ-Μπέτις: Βάζει το ευρωπαϊκό κοστούμι και ψάχνει αποτέλεσμα πρόκρισης

Δεν θα πέφτει καρφίτσα στην Τούμπα απόψε στις 19:45! Ο ΠΑΟΚ φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι και φιλοξενεί την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Οι γηπεδούχοι είναι στη 18η θέση με 9 πόντους, έχοντας 13-10 γκολ, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι 4οι με 14 και 11-4 τέρματα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα στο πρωτάθλημα, προέρχεται από την τριάρα επί του ΟΦΗ (3-0) και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμος με 41 πόντους μαζί με την ΑΕΚ. Προηγουμένως είχε επικρατήσει με 2-0 του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι διαθέσιμος αλλά όχι για πολύ ώρα, με τον Δημήτρη Πέλκα να παίρνει τη θέση του, όπως ανέφερε και στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

«Όταν συμμετέχεις σε πολλές διοργανώσεις και παίζεις κάθε τρεις μέρες, δεν είναι σωστό να μιλάμε για παίκτες που λείπουν ή που είναι διαθέσιμοι… Πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε κατάσταση. Ειδικά όταν έχεις εμπειρία και ποιότητα, μπορείς να το αντιμετωπίσεις σωστά. Δεν με αφορά πόσοι είναι εκτός από τους αντιπάλους. Έχουμε ξεπεράσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Οι ομάδες έχουν διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια μιας σεζόν. Πότε δουλεύεις σωστά, πότε δεν γίνεται καλή δουλειά… Πρέπει όμως πάντα να υπάρχει η θέληση για τη μάχη και για τα αποτελέσματα. Η Μπέτις με την ποιότητά της έχει συνηθίσει σε τέτοιες εναλλαγές συνθηκών», σημείωσε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Η Μπέτις προέρχεται από τη νίκη με σκορ 2-0 επί της Βιγιαρεάλ και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας της La Liga με 32 πόντους. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άντονι, που ήταν αμφίβολος και το όνομά του δεν βρίσκεται στην αποστολή που έκαναν γνωστή οι Ανδαλουσιανοί.

Παράλληλα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Ίσκο, Κούτσο, Μπεγερίν, Ρικέλμε, Άμραμπατ και Φίρπο, όπως και ο τιμωρημένος, Σεντρίκ Μπακαμπού. Στην αποστολή βρίσκεται Αμπντέ Εζαλζουλί, που επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αλλά δεν έχει προπονηθεί ακόμα στο 100%.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπέτις: Βαγιές, Λόπες, Αντριάν, Ροντρίγκες, Ορτίζ, Νατάν, Γιορέντε, Γκόμες, Μπάρτρα, Ντε Ρόα, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Ρόκα, Πέρεθ, Κοραλέχο, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ρουϊμπάλ, Λο Σέλσο, Άβιλα, Γκαρσία, Μοράντε, Μαρίνα.

«Προβλέπω ένα παιχνίδι δύσκολο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδα που είναι στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα και θέλει να προκριθεί στην Ευρώπη. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με τον τρόπο μας. Βρισκόμαστε στους 14 πόντους και θέλουμε να πάμε στους 17. Θα παίξουν οι έντεκα που θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για αύριο. Περιμένω να δω την ίδια Μπέτις που παίζει στην Ευρώπη και το ισπανικό πρωτάθλημα», είπε μεταξύ άλλων ο Πελεγκρίνι στη συνέντευξη Τύπου.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα

Βοηθοί του οι Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζοβάνι Μπατσίνι, τέταρτος ο Λούκα Τζουφέρλι, ενώ στο VAR θα είναι οι Ντανιέλε Κίφι και Βαλέριο Μαρίνι.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Γιακουμάκης.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ - Ρουιμπάλ, Μπάρτρα, Νάταν, Γκόμεθ - Ρόκα, Ντεόσα - Φορνάλς, Λο Σέλσο, Αμπντέ - Άβιλα.

