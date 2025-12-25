Ο Κάμερον Πέιν αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ της Παρτίζαν, με τον Αμερικανό γκαρντ να αφήνει πρώτη φορά το ΝΒΑ για να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πενιαρόγια, ενόψει της αναμέτρησης της νέας του ομάδας με τη Μακάμπι για την Ευρωλίγκα, ο Πέιν μίλησε για τα όσα μπορεί να προσφέρει στους «ασπρόμαυρους», ενώ αναφέρθηκε επίσης .τους διαφορετικούς κανονισμούς, στος οποίους πρέπει να προσαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

Όσα δήλωσε ο νέος γκαρντ της Παρτίζαν:

«Μίλησα αρκετά με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον πριν έρθω. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε επίσης έναν νέο προπονητή, οπότε όλοι τώρα γνωριζόμαστε. Ξέρω ότι δεν κερδίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω επίσης ότι η Παρτίζαν έχει σπουδαίο κοινό. Ανυπομονώ να ενταχθώ με τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να φέρω πολλή ενέργεια, όπως κάνω πάντα, και ελπίζω να περάσουμε πολύ καλά στην πορεία.

Υπήρξαν επαφές με την Παρτίζαν πριν δύο μήνες, αλλά τότε είχα και επιλογές από το NBA. Έπρεπε να περιμένω και έκανα προπονήσεις με αρκετές ομάδες, οι οποίες τελικά διάλεξαν άλλους παίκτες. Έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να επιστρέψω στο NBA, αλλά έβλεπα ότι ο χρόνος περνούσε. Βαριόμουν να κάθομαι σπίτι και ήθελα να παίξω. Η Παρτίζαν μου έδωσε μια ευκαιρία και γι’ αυτό είμαι εδώ».

Για τις διαφορές ανάμεσα στο NBA και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Στο NBA, προερχόμουν κυρίως από τον πάγκο και δεν συναντούσα συχνά άμυνες οι οποίες είναι επιθετικές, οπότε θα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να μάθω να διαβάζω αμυντικές τακτικές και να είμαι έτοιμος. Είδα επίσης ότι οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Πριν από πέντε λεπτά ανακάλυψα ότι οι παίκτες δεν μπορούν να ζητήσουν τάιμ άουτ και ότι αποβάλλομαι από το παιχνίδι με πέντε προσωπικά φάουλ. Παρ’όλα αυτά, είμαι έτοιμος να παίξω μπάσκετ».

Το μήνυμα προς τους φίλους της Παρτίζαν: «Υπόσχομαι να δώσω το 100% του εαυτού μου. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στην προπόνηση, ώστε να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πρέπει να μιλάμε πολύ περισσότερο μεταξύ μας. Θα το επαναλάβω ξανά, δεν πρέπει να αμφιβάλλετε για τις προσπάθειές μου, θα κάνω το καλύτερο δυνατό».

