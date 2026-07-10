Βίρτους Μπολόνια: Ενισχύθηκε με Κέσλερ Έντουαρντς

Την απόκτηση του Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια.



Ο 25χρονος φόργουορντ (2,03μ.) είχε σε 13 αγώνες στην EuroLeague με την Χάποελ Τελ Αβίβ 3,8 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 5,6 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

Σε πέντε σεζόν στην G-League είχε 14,3 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα και 1 τάπα σε 33 λεπτά ανά αγώνα.



Σε 178 ματς στο ΝΒΑ σε Νετς, Κινγκς και Μάβερικς είχε 3,6 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 13 λεπτά κατά μέσο όρο.

New force 𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡 💫🌌 pic.twitter.com/EwxRSbY4Be — Virtus Bologna (@VirtusBo) July 10, 2026

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